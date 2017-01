TokioDie protektionistischen Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump haben die Finanzmärkte in Fernost auch am Dienstag beschäftigt. Der Dollar blieb unter Druck, die japanische Börse gab geringfügig nach. „Derzeit ist Amerikas protektionistische Position in der Handelspolitik die Hauptsorge“, sagte Marktstratege Nobuhiko Kuramochi vom Wertpapierhandelshaus Mizuho Securities.

Trump ordnete per Erlass den Austritt aus dem gerade erst verhandelten Freihandelsabkommen mit einigen Pazifik-Staaten (TPP) an. Zudem will er die Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta in Angriff nehmen.