Tokio/HongkongIn Asien sind die Börsen am Mittwoch deutlich ins Minus gerutscht. Sie folgten damit der Wall Street, wo wachsende Zweifel an einer raschen Umsetzung der Wirtschaftspläne von US-Präsident Donald Trump die Kurse am Dienstag nach unten gedrückt hatten. In Tokio verlor der Nikkei-Index der 225 führenden Werte zwei Prozent auf 19.065 Punkte. Dazu trugen Kursgewinne des Yen bei, die die Exportchancen japanischer Firmen schmälern. Zusätzlich unter Druck geriet der Markt durch eine Meldung der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, wonach Nordkorea womöglich mehrere Raketen abgefeuert hat. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans sank 1,4 Prozent.