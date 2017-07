FrankfurtUm genau 9.05 Uhr schwang Olaf Koch die schwere Börsenglocke. Erst sehr verhalten, schließlich wurde der Vorstandsvorsitzende der Metro aber deutlich mutiger und das Läuten dröhnte durch den Frankfurter Handelssaal. Die Aufteilung der Metro-Gruppe zwei in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen ist perfekt. Für das Unternehmen ist das ein großer Schritt, für Anleger ändert sich dagegen wenig.

Der Düsseldorfer Konzern hat sich in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten, die seit diesem Donnerstag an der Börse notiert sind. Der Lebensmittelhändler mit den Supermarktketten und dem Großhandelsgeschäft firmiert unter dem Namen Metro, der Elektronikhändler Media-Saturn ist Teil der neuen Holding Ceconomy. „Mit der Börsennotierung der neuen Metro starten wir in die Zukunft“, sagte Koch, der auch an der Spitze des neuen Lebensmittelhändlers steht. Beide Teile sollen durch die Aufteilung schlagkräftiger und für Investoren attraktiver werden.