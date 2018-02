Düsseldorf Warren Buffett s rechte Hand, der Manager Charlie Munger, hat sich inmitten der jüngsten Börsenturbulenzen beschwichtigend geäußert: Die Inflation werde seiner Meinung nach keine größeren Probleme verursachen, sagte Munger beim jährlichen Treffen der Daily-Journal-Aktionäre am Mittwoch. Zugleich glaubt der Manager, der seit 1977 Vorsitzender der Zeitung ist, dass die Teuerungsrate in den USA auf lange Sicht mehr als zwei Prozent betragen werde.

Wenn es nach dem 94-Jährigen geht, ist das alles halb so schlimm. Seinen Optimismus begründet Munger mit einem etwas unbeholfenen Exkurs zur deutschen Geschichte: „Schaut euch die Deutschen an“, so der Manager. „Erst kam der Krieg, dann die Hyperinflation, dann die Große Depression, die wiederum Hitler zur Macht verhalf. Dessen versehentlicher Keynesianismus hat dann für Wohlstand gesorgt – aber das Land erholte sich von all dem Schrecken“, erklärt der Manager. „Ich würde das System der Deutschen allerdings nicht weiterempfehlen.“