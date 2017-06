DüsseldorfDie exzessiv laxe Geldpolitik von EZB-Chef Mario Draghi hat schon zu so manchem Kuriosum geführt. Nun hat es auch High-Yield-Bonds erwischt: Die Rendite von europäischen Hochzinsanleihen liegt derzeit nur noch bei historisch niedrigen 2,6 Prozent, und damit deutlich unter der Dividendenrendite, die gemessen am Stoxx 50 derzeit bei fast vier Prozent liegt. Selten waren Anleihen so unattraktiv wie heute, auch die niedrigen Ausfallraten von unter zwei Prozent sind da nur ein schwacher Trost: „Nach Inflation ist die erwartete Rendite glatt negativ, und das für hochriskante High Yields, die man noch vor einigen Jahrzehnten treffender ‚Junk Bonds‘ nannte“, sagt Jörg Wiechmann von der Vermögensverwaltung TOP Invest aus Itzhoe. „Es gibt derzeit deutlich mehr Gründe gegen ein Investment in High-Yield-Bonds als dafür.“

Im vergangenen Jahr zählten Hochzinsanleihen noch zu den Gewinnern und profitierten von der Rotation der Anleihe-Investoren in immer riskantere Bonds. Mit dem andauernden Zinstief schichteten Anleger von Staatsanleihen zunächst in erstklassige Unternehmensanleihen um, arbeiteten sich dann auf der Rating-Klaviatur immer weiter nach unten. „Das herdenmäßige Investieren in High-Yield-Bonds hat dazu geführt, dass mittlerweile auch dort die Renditen abgegrast sind“, sagt Vermögensverwalter Wiechmann.