FrankfurtNach der wie erwartet ausgefallenen US-Zinserhöhung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag etwas tiefer starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent schwächer bei 13.125 Punkten geschlossen.

Die US-Notenbank hob den Leitzins um einen Viertelpunkt auf 1,25 bis 1,5 Prozent an und will die Zügel weiter straffen. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Schritte nach oben folgen. Damit reagieren die Währungshüter auf den konjunkturellen Aufschwung in den USA.