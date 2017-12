An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher, während der Nasdaq fast unverändert bei 6939,34 Stellen blieb. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Donnerstag um 0,6 Prozent auf 22.784 Zähler nach. Zu den Gewinnern zählten insbesondere Industrietitel, während Bankaktien nachgaben. Zuvor hatte die Regierung Daten zur Industrieproduktion vorgelegt. Diese legte im November etwas stärker zu als erwartet. Auch an den anderen Aktienmärkten in Fernost ging es nach oben. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,5 Prozent höher.