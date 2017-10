Bild vergrößern Die Anzeigetafel im Handelssaal der Börse in Frankfurt. dpa Bild:

Am Freitag könnte der Dax die Marke von 13.000 Punkten endlich knacken. Investoren bleiben gespannt und in Lauerstellung. Der US-Arbeitsmarkt dürfte am Nachmittag neue Impulse geben.