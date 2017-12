FrankfurtMit Rückenwind aus den USA und Asien dürfte der Dax am Montag positiv in den Handel starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt das deutsche Aktienbarometer mit 13.180 Punkten leicht im Plus. Am Freitag war der deutsche Leitindex mit einem Plus von knapp einem Prozent bei 13.154 Punkten aus dem Handel gegangen.

Anleger dürften erneut die im Nebenwerteindex MDax notierten Aktien von Steinhoff im Blick haben, die in der vergangenen Woche fast 90 Prozent an Wert verloren. Der nach Ikea weltweit zweitgrößte Möbelhändler hat Berater und Wirtschaftsprüfer engagiert, um Wege aus der Krise zu suchen. Steinhoff steht unter dem Verdacht der Bilanzfälschung.