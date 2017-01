Der Metzler-Analyst urteilt: „Die Stimmung am Markt lässt sich derzeit am treffendsten mit ,selbstgefällig‘ bezeichnen.“ Er bündelt sein Urteil in den Worten: „Die Wahrscheinlichkeit für eine böse Überraschung steigt mit jedem Tag.“

Es scheint sich ein Konsens unter den Marktbeobachtern abzuzeichnen: Und den beschreibt die Metzler-Einschätzung recht genau. Auch James Swanson, Chefstratege bei der großen US-Fondsgesellschaft MFS, denkt in diesem Sinne. Auch ihn stimmt die euphorische Marktreaktion nachdenklich: „Angesichts der Wirtschaftslage und der schon sehr langen Dauer des derzeitigen Konjunkturzyklus muss man sich fragen, ob dies nachhaltig sein kann.“ Es könne leicht zu Enttäuschungen kommen.



Steigende Zinsen und höherer Dollar sind gefährlich



Und es gibt zusätzliche Bedenken. Die formuliert Franck Dixmier, globaler Anleihechef beim Fondshaus Allianz Global Investors. Er spricht von den weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank, auch wenn der nächste Schritt in der nächsten Woche noch nicht anstehe. „Die Märkte könnten das Tempo des Zinserhöhungszyklus unterschätzen“, warnt er.

Hier erkennt er eine mögliche Bruchstelle. „Die anhaltende Kluft zwischen den Erwartungen des Marktes und dem künftigen Tempo der Zinserhöhungen weisen auf die Fragilität der US-Märkte hin“, meint er. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg während der vergangenen Monate bereits deutlich auf 2,5 Prozent, die der Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit auf 0,5 Prozent.

Neben der Stimmung und der Zinsperspektive spielt die Währung in der Beurteilung der Märkte eine wichtige Rolle. „Die US-Wirtschaft könnte zunehmend unter steigenden Anleiherenditen und dem starken Dollar leiden“, meint Guy Wagner, Chefstratege von Banque de Luxembourg Investments.

Im Lichte der wachsenden Kluft zwischen optimistischen Aktionären und zweifelnden Analysten dürften die anstehenden Wirtschaftsdaten der Woche aufmerksam verfolgt werden. Von den Sitzungen der Notenbankvertreter in den USA, Großbritannien und Japan erwarten die Experten keine zinspolitischen Entscheidungen.