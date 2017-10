FrankfurtLange hat es am Donnerstag so ausgesehen, als würde der Dax erneut an der großen, psychologisch wichtigen Marke erneut scheitern. Aber um 16:17 Uhr war es dann doch soweit: 13.002 Punkte zeigte die Anzeigetafel an der Frankfurter Wertpapierbörse. So hoch stand der deutsche Leitindex noch nie in seiner rund 30-jährigen Geschichte.

Anleger hatten bereits in den vergangenen Tagen immer wieder mit einem Überspringen der magischen Hürde gerechnet. Aus gutem Grund: Immer neue Rekorde an der Wall Street und gute Unternehmensnachrichten sollten helfen, damit das wichtigste deutsche Börsenbarometer diese Schallmauer durchbricht. Doch was täglich zum Handelsschluss blieb, war die Enttäuschung – bis Donnerstag. Letztendlich hat ein bescheidenes Plus von 0,2 Prozent ausgereicht, um es doch kurzzeitig zu schaffen.