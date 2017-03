Deutschlands größte Bank will über eine Kapitalerhöhung acht Milliarden Euro bei Investoren einsammeln, weitere zwei Milliarden sollen durch einen Börsengang der Vermögensverwaltung in die Kassen gespült werden. Firmenchef John Cryan will die Postbank nun doch behalten und in das Privat- und Firmenkundengeschäft integrieren.