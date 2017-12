Die Deutsche Börse dürfte demnächst Derivate anbieten, die an die boomende Digitalwährung Bitcoin geknüpft sind. „Wir denken über Futures nach, mit denen private Anleger und institutionelle Investoren bestehende Investitionen in Bitcoin absichern oder auf fallende Kurse der Cyberwährung setzen können“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Börse der WirtschaftsWoche. Zuständig ist die Terminbörse Eurex, eine Tochter der Deutschen Börse. Vor der Markteinführung will das Unternehmen aber zunächst klären, wie mit den starken Kursschwankungen von Cyberwährungen umzugehen ist, um Preismanipulationen zu vermeiden. Das dürfte zwei bis drei Monate dauern.

Die Chicagoer Börse hat vor wenigen Tagen als erste staatlich beaufsichtigte und regulierte Börse einen Bitcoin–Future eingeführt.