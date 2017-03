Ein überraschend ausgefallenes Abstimmungsergebnis bei der Zinsentscheidung der britischen Zentralbank hat Pfund und Anleiherenditen am Donnerstag angetrieben. Die britische Währung kletterte um 0,6 Prozent auf ein Zwei-Wochenhoch von 1,2361 Dollar. Am Anleihemarkt zogen die Renditen der zehnjährigen Bonds um drei Basispunkte auf 1,24 Prozent an.