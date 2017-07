Damit hat sich der Trend gedreht: Vor einigen Monaten noch hatte der neue US-Präsident Trump von einem „viel zu starken Dollar“ geredet. Die Fed war dabei, ihre Zinswende in Fahrt zu bringen, die ersten Leitzinserhöhungen sollten folgen. Und in Europa hatte Mario Draghis EZB-Rat gerade erst das Anleihekaufprogramm verlängert und die Geldschleusen damit weiter geöffnet. Der Euro-Dollar-Wechselkurs tendierte für so manchen gar in Richtung Parität. Doch es sollte anders kommen.

Der Euro stieg und stieg. Seit Jahresbeginn hat die Gemeinschaftswährung mehr als elf Prozent zugelegt. Den Aktienkursen in Frankfurt, aber auch anderswo in Europa, macht das zu schaffen, verteuern sich doch dadurch die Exporte ins Ausland.

Die Konjunktur im Euro-Raum läuft gut an – und mit ihr mehren sich die Stimmen, die eine Normalisierung der Geldpolitik fordern. Die Zentralbanker aber änderten trotz aller Diskussionen nichts an ihrem Maßnahmenkatalog. Die Zügel bleiben locker. Das war zwar vom Großteil der Börsianer erwartet worden. Doch selbst auf der anschließenden Pressekonferenz am Donnerstag gab Mario Draghi wenig Signale in Richtung Normalisierung der ultralockeren Geldpolitik. Eher wirkten die Aussagen des EZB-Präsidenten wie ein Plädoyer für ein „Weiter so“. Auf dem Parkett hatte man mit deutlicheren Hinweisen gerechnet, wie ein Ausstieg aus der aktuellen Politik gestaltet werden könnte.

Der Euro schoss anschließend dennoch in die Höhe – was erstaunlich ist. Scheinbar rechnen nicht wenige Marktakteure damit, dass der Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik nicht vertagt, sondern bloß auf die nächste Notenbanksitzung im September verschoben ist. Mario Draghi gab an, dass der Rat „ im Herbst“ über die Zukunft des Anleihekaufprogramms diskutieren werde. Erste Anzeichen einer Straffung jedenfalls nahmen Investoren über den Wechselkurs vorweg.

Heimische Konjunktur und Geldpolitik sind aber nur zwei Faktoren, die den Höhenflug des Euros erklären. Der dritte ist die Schwäche des US-Dollars. Der Greenback gerät gleich von zwei Seiten unter Druck. Zum einen ist da Janet Yellen. Die Chefin der US-Notenbank Federal Reserve nahm bei den Zinserhöhungen zuletzt den Fuß vom Gaspedal. Auch die jüngsten Aussagen einzelner Fed-Gouverneure deuten daraufhin, dass der zuständige Offenmarktausschuss der Notenbank die Zinsen am Mittwoch nicht weiter anheben wird. Stattdessen geht es um die Diskussion, wann die Fed anfangen wird, ihre durch das Anleihekaufprogramm aufgebähte Bilanz zu verkleinern. Im Gegensatz zu den Leitzinsen ist das eine Detailfrage, aber es wäre der nächste Schritt hin zu einer strafferen Geldpolitik.