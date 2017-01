New YorkDer Kurs des Euro hat am Freitag im Nachmittagshandel seine anfänglichen Gewinne wieder abgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,0620 US-Dollar. Am Mittag war der Euro noch bis auf 1,0673 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0661 (Donnerstag: 1,0679) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9380 (0,9364) Euro.

Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Eurokurs an den beiden Vortagen merklich zugelegt hatte. Jüngste Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hatten die Finanzmärkte zuletzt enttäuscht und den Dollarkurs belastet. Die Erwartungen an höhere Staatsausgaben durch die künftige US-Regierung hatten zuvor die amerikanische Währung beflügelt.