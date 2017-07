FrankfurtDer Kurs des Euro hat am Freitag im frühen Handel die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1413 US-Dollar und damit nur geringfügig weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1385 (Mittwoch: 1,1329) Dollar festgesetzt.

Wachsende Spekulationen auf eine geldpolitische Wende durch die EZB hatten dem Euro am Vortag noch kräftigen Auftrieb gegeben. Im Führungsgremium der Notenbank ist laut dem jüngsten Sitzungsprotokoll darüber nachgedacht worden, die Kommunikation bezüglich der Wertpapierkäufe zu verändern. Letztlich entschied man sich dagegen - auch aus Sorge, dies könnte als fundamentale Veränderung des geldpolitischen Kurses interpretiert werden. Eine im Mai überraschend stark gestiegene Produktion im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland konnte am Freitag dem Euro keinen weiteren Auftrieb geben.