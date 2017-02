Frankfurt/MainDer Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen stand die Gemeinschaftswährung bei 1,0616 US-Dollar, nachdem sie in der vergangenen Nacht noch mit Kursen knapp unter der Marke von 1,06 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0629 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem der Euro zuletzt durch politische Unsicherheiten in der Eurozone und eine angekündigte Steuerreform in den USA unter Druck geraten war. Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallenes Wirtschaftswachstum in Deutschland konnte den Euro-Kurs nicht nennenswert bewegen.