Frankfurt/MainDer Euro hat am Freitag einen kleinen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne abgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0580 US-Dollar, nachdem sie im asiatischen Handel über der Marke von 1,06 Dollar gehandelt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,0501 Dollar festgesetzt.