FrankfurtDer nahende Antrag auf den EU-Austritt hat dem Pfund Sterling am Montag Wind aus den Segel genommen. Laut Insidern will die Regierung am Mittwoch in einer Woche auf Grundlage von Artikel 50 der EU-Verträge den Austrittsantrag stellen. Dies löste Gewinnmitnahmen aus und drückte die britische Währung am Mittag auf 1,2366 Dollar, ein Minus von 0,2 Prozent zum Freitag.