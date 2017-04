FrankfurtDer Höhenflug des britischen Pfund nach den überraschend vorgezogenen Neuwahlen dürfte einigen Analysten zufolge die Perspektiven für die Devise aufhellen. Am Dienstag war das Pfund als Reaktion auf die Ankündigung von Premierministerin Theresa May mit 1,2908 Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Monaten geschnellt. Am Mittwoch hielt es sich über 1,28 Dollar.

Der Schritt sei der einzige Weg für die Tories, eine politische Hängepartie bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU zu vermeiden, betonte Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan. „Der Markt interpretiert Mays Vorstoß als Versuch, ihre Mehrheiten zu sichern und eine einheitlichere Stoßrichtung für die anstehenden Verhandlungen mit der EU zu erreichen“, kommentierten die Analysten von Unicredit. Das ist nach Ansicht von Pimco-Fondsmanager Mike Amey nicht risikolos, aber angesichts eines deutlichen Vorsprungs in den Umfragen dürften die Konservativen in der Lage sein, im Parlament deutlich die Oberhand zu haben.