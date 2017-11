New YorkDie Wall Street macht sich bereit für den Bitcoin . Die US-Technologiebörse Nasdaq will ab der ersten Hälfte 2018 offenbar den Handel mit Bitcoin-Futures erlauben, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Auch die US-Investmentbank Cantor Fitzgerald plant ein eigenes Derivat.

Damit wird die digitale Währung immer weiter zum Mainstream-Produkt. Erst am Montag durchbrach der Bitcoin die Rekordmarke von 10.000 Dollar und war am Dienstag bereits mehr als 11.000 Dollar wert.

In den vergangenen Monaten sind immer mehr institutionelle Anleger eingestiegen, wie aus einem Bericht des Analysehauses Coinbase hervorgeht. „Institutionelle Investoren investieren so viel Geld wie noch nie in Krypotwährungen. Krypto-Hedgefonds boomen”, heißt es in dem Bericht.

In diesem Jahr seien über 100 Krypto-Hedgefonds gegründet worden, die ein geschätztes Vermögen von 2,3 Milliarden Dollar verwalten. Davon wollen nun auch andere Anbieter profitieren. Die Investmentbank Cantor Fitzgerald kündete am Dienstag an, ebenfalls an einem Bitcoin-Derivat zu arbeiten, das über ein hauseigenes System gehandelt werden soll. „Diese Assetklasse wird nicht verschwinden“, sagte Shawn Matthews, Chef von Cantor Fitzgerald im „Wall Street Journal“.