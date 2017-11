FrankfurtDie Digitalwährung Bitcoin ist am Dienstag von einem Diebstahl bei einem Anbieter einer konkurrierenden Kryptowährung belastet worden. In der Nacht auf Dienstag fiel der Bitcoin-Kurs zeitweise um rund 500 Dollar oder fünf Prozent auf knapp 7.800 US-Dollar, nachdem sie zuvor mit 8275 Dollar ein Rekordhoch markiert hatte.

„Hiobsbotschaften solcher Art haben in der Regel kurze Beine und rücken relativ schnell in den Hintergrund“, betonte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. „Das Vertrauen in die Sicherheit von Cyber-Währungen wurde nicht zum ersten Mal auf die Probe gestellt. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Raubzügen ähnlicher Art in noch größerem Ausmaße.“

Dem Branchendienst CoinMarketCap zufolge ist Tether mit einem Börsenwert von insgesamt 674 Millionen Dollar die Nummer 19 der insgesamt etwa 1300 Internet-Währungen. Tether verwendet ein etwas anderes Konzept als die älteste und wichtigste Kryptowährung Bitcoin: Der Tether-Kurs ist im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt.