New YorkAnhaltende Unsicherheit über die Steuerreformpläne von US-Präsident Donald Trump hat am Montag zu Handelsbeginn die Wall Street belastet. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten notierte in den ersten Minuten 0,2 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank ebenfalls um 0,3 Prozent.

„Wir befinden uns in einer Phase der Ungewissheit, bis das Steuergesetz verabschiedet ist oder wir mehr Details haben“, sagte Marktökonom Peter Cardillo vom Handelshaus First Standard Financial. „Jede Enttäuschung über Unternehmensteuersenkungen wird wahrscheinlich zu einem Rücksetzer am Markt führen.“ Senat und Repräsentantenhaus hatten zuletzt unterschiedliche Reformpläne vorgelegt.