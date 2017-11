New YorkDie Rekordjagd der Wall Street geht weiter. Unterstützt von neuen Hoffnungen auf baldige US-Steuersenkungen stieg der US-Standardwerteindex Dow-Jones-Index am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit am Dienstag um 0,3 Prozent und markierte mit 23.651 Punkten eine neue Bestmarke. Der S&P 500 stieg auf 2606,74 Zähler. Für ihn war es der dritte Tag in Folge mit einem Rekordhoch. Die Technologiebörse Nasdaq rückte mit 6882 0,1 Prozent vor. In Europa legte Dax und Euro-Stoxx-50 jeweils 0,3 Prozent zu.

Zur positiven Stimmung der Anleger trug eine Nachricht von US-Präsident Donald Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter bei, der zufolge die Steuerreform „gute Fortschritte“ mache. Im Tagesverlauf soll im Haushaltsausschuss des US-Senats über die Pläne abgestimmt werden. Allerdings wollen einige Senatoren dagegen stimmen.