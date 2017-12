Die US-Anleger haben am zweiten Handelstag der Woche eine Pause eingelegt. Mit wenigen Punkten Abstand zu den noch jungen Bestmarken gestartet, gaben die Leitindizes in New York daraufhin leicht nach. Die Stimmung bleibt aber gut, denn die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Unternehmenssteuerreform – eines der Kernanliegen Donald Trumps – noch diese Woche eine wichtige Hürde nimmt und durch das Repräsentantenhaus kommt. Der Glaube an die Senkung der Unternehmenssteuern treibt die Rally, die in Manhattan läuft und läuft.

Der Dow-Jones-Index notierte am späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit 0,2 Prozent leichter bei 24.744 Punkten, der breitere S&P-500 verlor 0,1 Prozent auf 2687 Stellen. Die volatilere Technologie-Börse Nasdaq gab mit ihren 100 wichtigsten Titeln ein halbes Prozent nach auf 6480 Zähler.