New YorkAm letzten vollen Handelstag vor der „Thanksgiving“-Pause ist die Wall Street am Mittwoch mit nur kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dow Jones und der S&P500 legten je minimale 0,1 Prozent zu, der Nasdaq-Composite kletterte um 0,2 Prozent und markierte mit 6873 Zählern gleich in den Anfangsminuten ein neues Rekordhoch. Am Dienstag hatten alle drei Indizes neue Bestmarken aufgestellt. Doch hielten sich am Mittwoch viele Anleger zurück, da die Börse am Donnerstag wegen des Feiertages geschlossen und am Freitag nur halbtags geöffnet ist.

Insgesamt sei die Stimmung weiter gut, aber Gewinnmitnahmen hätten noch niemandem geschadet – zumal vor einem verlängerten Wochenende, sagte ein Händler. Am Abend – nach Handelsschluss in Deutschland – steht zudem noch das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Zentralbank Fed auf den Terminkalendern. Ende Oktober hatten die Notenbanker die Leitzinsen unverändert, die Tür für eine weitere Erhöhung noch in diesem Jahr aber weiter offengelassen.