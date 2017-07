AthenMehr als sieben Jahre nach dem Kollaps 2010 läuft sich Griechenland für den Ernstfall warm. Wenn 2018 das internationale Hilfsprogramm ausläuft, will das Krisenland gewappnet sein. Daher will Griechenland heute nach dreijähriger Pause erstmals eine Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit auflegen. Dem Thomson-Reuters-Branchendienst IFR zufolge dürfte der Zins bei 4,875 Prozent liegen.

Vor der mit Spannung erwarteten Rückkehr des Landes an den Kapitalmarkt halten sich die Risikoaufschläge für Staatsanleihen des Landes nahe dem niedrigsten Wert seit 2010. Die Bonds mit zweijähriger Laufzeit wiesen am Dienstag eine Rendite von 3,29 Prozent auf, womit sie nur knapp über dem am Vortag erreichten Sieben-Jahres-Tief von 3,21 Prozent lag. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Schuldverschreibungen aus Griechenland mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf: Die wiesen Ende März dieses Jahres noch eine Rendite von 7,5 Prozent auf, mittlerweile ist diese Kennziffer auf 5,2 Prozent gefallen.