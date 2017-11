FrankfurtDevisenanleger haben den US-Dollar am Freitag links liegengelassen und den Euro auf Höhenflug geschickt. Die Gemeinschaftswährung legte bis zu 0,6 Prozent auf 1,1929 Dollar zu und notierte so hoch wie seit zwei Monaten nicht mehr.

Analysten sehen die US-Devise auch mittelfristig unter Druck. „Bei einem gesunden Risikoappetit weltweit, stabilem Wachstum im Firmensektor und festeren Rohstoffpreisen gibt es so gut wie keine Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen wie dem Dollar“, sagte Währungsstratege Stephen Gallo vom Broker BMO Capital Markets. Zudem stütze die Gesprächsbereitschaft der SPD im Ringen um eine Regierungsbildung in Berlin den Euro. Auch spielte der im November auf einen Rekordwert gestiegene Geschäftsklimaindex des Münchener Ifo-Instituts der Gemeinschaftswährung in die Hände.