FrankfurtDer Kurs des Euro ist Freitag nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht gefallen. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,2427 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch zeitweise über der Marke von 1,25 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2492 (Donnerstag 1,2459) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8005 (0,8026) Euro gekostet.

An den Finanzmärkten war der Fokus jedoch vor allem auf die Entwicklung der Stundenlöhne gerichtet. Diese sind in den USA im Januar stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie so stark wie seit Juni 2009 nicht mehr. Die Lohnentwicklung, die trotz einer robusten Konjunktur bisher vergleichsweise ausgefallen ist, spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. An den Finanzmärkten wird die nächste Leitzinsanhebung im März erwartet. „Insgesamt dürften damit Zinserwartungen untermauert und sogar forciert werden“, kommentierte Boldt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87850 (0,87520) britische Pfund, 137,22 (136,62) japanische Yen und 1,1596 (1,1603) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1331,15 (1341,35) Dollar gefixt.