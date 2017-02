FrankfurtBei der außerordentlichen Überprüfung der Stoxx-Auswahlindizes Ende Februar wird es laut LBBW-Experte Uwe Streich kein Stühlerücken geben. Anwärter für Euro Stoxx50 und Stoxx Europe 50 müssten auf Basis der streubesitzgewichteten Marktkapitalisierung den Top 25 angehören, schrieb Streich am Donnerstag in einem Marktkommentar. Aktuelle Indexmitglieder würden nur absteigen, wenn sie in zwei aufeinanderfolgenden Monaten nicht mehr den 74 größten Werten angehörten. Das sei aber derzeit nicht in Sicht.