FrankfurtNach dem Scheitern der Übernahme von Stada fliegen die Aktien des Arzneimittelherstellers in hohem Bogen aus den Depots. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Titel rauschten am Dienstag im Frankfurter Frühhandel um 7,3 Prozent auf 57,30 Euro in die Tiefe.

Die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven verfehlten knapp die Annahmequote von 67,5 Prozent der Stada-Aktien für ihre 5,3 Milliarden Euro schwere Offerte. Nur 65,5 Prozent der Aktionäre nahmen das Angebot über 66 Euro je Aktie an.