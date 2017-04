HongkongIn Hongkong keine Seltenheit mehr: Leute, die im Handumdrehen zu Aktienmarkt-Milliardären werden. Doch was genau hinter all dem Reichtum steckt, bleibt oftmals ein Rätsel. Bestes Beispiel hierfür ist Wong Wing-wah. Er war einst Fischhändler bevor er eine Ingenieurbau-Firma gründete. Im vergangenen Jahr brachte er sein Unternehmen an die Börse – und der Kurs schnellte um 9.800 Prozent nach oben.

Wong und ein Partner, die zusammen fast die gesamten Aktien besitzen, verfügen nun jeweils auf dem Papier über ein Vermögen von einer Milliarde Dollar. Dabei hatte ihr Unternehmen, Luen Wong Group Holdings Ltd., vergangenes Jahr nur einen Gewinn von einer Million Dollar verzeichnet. Die Antwort auf die Frage, wie das möglich ist, findet sich in einer der dunkelsten Ecken des Marktes: Small-Cap-Aktien. Die Hong Kong Stock Exchange und ihr Schwestermarkt Growth Enterprise Market sind zu einer wahren Brutstätte für Papier-Milliardäre geworden.