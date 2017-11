 Instone bestätigt Börsenpläne

Der deutsche Immobilienentwickler Instone fasst einen Gang an die Frankfurter Börse ins Auge. Gemeinsam mit seinem Eigentümer Activum SG prüfe Instone verschiedene strategische Finanzierungsoptionen, darunter auch einen Börsengang oder eine Privatplatzierung von Aktien, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit dem Geld wolle man die Flexibilität erhöhen und das künftige Wachstum im deutschen Wohnungsmarkt beschleunigen. Insidern zufolge könnte Instone im ersten Halbjahr 2018 an die Börse gehen. Beraten werde das Unternehmen dabei von der Deutschen Bank und Credit Suisse, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Banken lehnten eine Stellungnahme ab.