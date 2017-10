FrankfurtUnmittelbar vor dem Ablauf des Ultimatums der Zentralregierung an Katalonien wächst die Nervosität unter Spanien-Anlegern. Der Leitindex der Börse Madrid fiel im frühen Handel am Montag gegen den europäischen Trend um ein knappes Prozent. Spanische Staatsanleihen verkauften Investoren ebenfalls. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf 1,615 von 1,591 Prozent.

Bis zum Vormittag soll der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont erklären, ob er einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt habe oder nicht. Puigdemont blieb eine klare Antwort zunächst schuldig. In einem von katalanischen Medien veröffentlichten Brief an den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy forderte er stattdessen ein schnellstmögliches Treffen, um in den nächsten zwei Monaten einen Dialog zu beginnen.