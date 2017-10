LondonKrypto-Währungen wie Bitcoin erfreuen sich wachsender Beliebtheit in der Fondsbranche. Bereits 110 Hedgefonds handeln mit Cyber-Währungen, wie die Experten des Finanzforschers Autonomous Next am Mittwoch mitteilten. Ende August waren es demnach erst 55. Mehr als drei Viertel dieser Fonds seien erst 2017 an den Start gegangen. Das Vermögen der Hedgefonds habe Mitte Oktober 2,2 Milliarden Dollar betragen.

Bitcoin jagte zuletzt von einem Rekord zum nächsten und nahm die Marke von 6000 Dollar ins Visier. Das gesamte Volumen des vom Computer erschaffenen Geldes liegt damit laut der Internetseite Coinmarketcap bei rund 100 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Cybergeld boomt, Bitcoin ist das größte und bekannteste davon. Laut Coinmarketcap gibt es inzwischen über 1000 verschiedene Krypto-Währungen. Ethereum liegt mit einem Marktwert von rund 30 Milliarden Dollar auf Platz zwei.