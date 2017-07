ZürichIn der Schweiz bahnt sich der zweite milliardenschwere Börsengang des laufenden Jahres an. Der Schweizer Messtechnikhersteller Landis+Gyr will noch im dritten Quartal an die Börse, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die derzeitigen Aktionäre, der angeschlagene japanische Technologiekonzern Toshiba und die staatsnahe Innovation Network Corporation of Japan, würden beim Börsengang voraussichtlich ihre gesamten Anteile veräußern.