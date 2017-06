Frankfurt/LondonMehrere Finanzinvestoren zeigen Finanzkreisen zufolge Interesse am deutsch-spanischen Metallrecycler Befesa und könnten damit dessen Börsengang noch vereiteln. CVC, Blackstone und die Holding des britischen Investors Len Blavatnik, Access Industries, hätten unverbindliche Gebote für Befesa abgegeben, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen, in dem die ehemals an der Börse gelistete B.U.S. Berzelius aufgegangen war, werde dabei mit bis zu 1,4 Milliarden Euro bewertet.

Der Finanzinvestor Triton hatte Befesa 2013 für rund 1,1 Milliarden Euro einschließlich Schulden von der spanischen Abengoa gekauft. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg recycelt Stahlstaub aus der Stahlindustrie und Salzschlacken aus der Aluminiumbranche und hat damit in den vergangenen zwölf Monaten einen operativen Gewinn (Ebitda) von rund 150 Millionen Euro erwirtschaftet.