Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die Börse erholt sich nach sechs Verlusttagen in Folge. Das sagt noch nichts über die Qualität des Kursaufschwungs aus. Anleger kaufen, weil die Kurse sehr rasch gefallen sind. Das ist verlockend An den Argumenten für steigende und sinkende Kurse ändert sich aber nichts: Den starken Unternehmensgewinnen und mangelnden Anlagealternativen abseits der Aktienmärkte stehen rasante Kurssteigerungen in den vergangenen Jahren und zum Teil hohe Aktienbewertungen in den USA gegenüber. Die Chancen und Risiken sind ähnlich groß, was sich in den schwankenden Kursen gut widerspiegelt.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Neben dem Value geprägten Investmentprozess haben wir beim Musterdepot zur Sicherung der Vermögenswerte ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert. Das Modell wurde bewusst „träge“ entwickelt. Dies senkt die Gefahr ständig in den Markt ein und wieder auszusteigen. Von daher haben wir uns für eine Systematik entschieden, die an grundsätzlich positiven Kapitalmärkten partizipieren soll, den Anleger durchaus auch in unruhigen Börsenphasen auf die Probe stellen kann, allerdings in äußerst turbulenten Phasen den Anleger vor den ganz großen Einbrüchen bewahren soll.