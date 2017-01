9.752 Dax-Punkte: So lautet im Schnitt die Prognose von 23 Banken für den tiefsten Stand, auf den der deutsche Aktienindex bis Ende dieses Jahres mindestens einmal zurückfallen wird. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau von knapp 11.600 Zählern entspricht das einem Verlust von zeitweise 16 Prozent, den Anleger demnach in den kommenden Monaten aussitzen werden müssen.

Die wirtschaftlichen Verflechtungen der USA mit China ähneln der Situation in Europa. Mit der Ausnahme, dass China neben der US-Notenbank Fed weltweit größter Gläubiger der USA ist. Die Chinesen haben ihre Exportüberschüsse jahrelang in US-Anleihen investiert. Sie besitzen amerikanische Staatsanleihen im Wert von mehr als einer Billion Dollar.

Auf Basis dieser Daten scheint die chinesische Konjunktur aktuell solide zu sein. Das komplexe Gebilde der Weltfinanzmärkte verbindet China mit Europa und US-Amerika. In Europa profitieren vorwiegend exportstarke Unternehmen wie Autohersteller von einer soliden chinesischen Wirtschaftsleistung.

Die Inflationsrate lag im vergangenen Monat bei 2,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit 2,3 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise in der Industrie stiegen sogar um 5,5 Prozent, dies war der stärkste Anstieg seit 5 Jahren. Erwartet wurde ein Plus von 4,5 Prozent erwartet.

Die chinesische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach Einschätzung der Staatsplaner um etwa 6,7 Prozent gewachsen. Es gibt in China keine unabhängige Institution, die das dortige Wirtschaftswachstum kommuniziert. Die Zahlen stammen stets von der staatlichen Planungs- und Reformkommission NDRC.

Nichtsdestoweniger bleiben sie laut unseres Bewertungsmodells günstig. Dies ist aufgrund eines deutlichen Fortschritts der Bilanzergebnisse der vergangenen zwei Jahre möglich. Darüber hinaus sprechen die aktuellen operativen Entwicklungen bei den Unternehmen dafür, dass die Positionen weiterhin über Kursteigerungspotential verfügen. Die beiden Konzerne setzen die jeweiligen Restrukturierungsmaßnahmen fort. So hat PSA beispielsweise die Modellpalette gestrafft sowie die Produktionskapazitäten abgebaut und somit die Kapazitätsauslastung signifikant gesteigert. Darüber hinaus wurden die Personalkosten deutlich gesenkt.

Da das Musterportfolio derzeit vollständig gegen Börseneinbrüche abgesichert ist, würde es selbst solche extremen Marktphasen schadlos überstehen. Mehrere Depotpositionen legen tendenziell an Wert zu, wenn Dax und Euro Stoxx 50 ihren jüngsten Höhenflug beenden und kompensieren damit Verluste anderer Portfoliobestandteile.

So wie im vergangenen Jahr: Damals brach der Dax im Februar bis auf 8.699 Zähler ein. Damit lag der Index knapp 1.000 Zähler unter dem im Schnitt prognostizierten Tiefstand für 2016. Die Analysten hatten im Mittel erwartet, dass der Dax 2016 zu keinem Zeitpunkt unter 9.710 Stellen sinken würde. Kein einziger hatte einen Rutsch unter 8.700 Stellen für möglich gehalten.

Im Jahr 2016 hat China bereits viele US-Anleihen verkauft. Steigende US-Zinsen beschleunigen den Trend und können wirtschaftliche Schwierigkeiten in China erzeugen. Platzende Fehlinvestitionen in China könnten dort für Pleiten in Industrie und Immobilienwirtschaft sorgen.