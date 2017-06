Ulf Sommer, Handelsblatt

In regelmäßigen Abständen empfiehlt die DZ Bank vorsichtigen Anlegern, auf „Dividendenaristokraten“ zu setzen. Das sind Unternehmen, die in den letzten zehn Jahren immer Dividende bezahlt und möglichst oft angehoben haben. Auch wichtige Kennzahlen und Perspektiven müssen stimmen. Aus Deutschland finden sich Allianz, BASF, Deutsche Post, Axel Springer und Deutsche Euroshop auf der Liste, aus Europa Royal Dutch Shell, Total, Glaxo Smithkline, Sanofi und British American Tobacco. Mit allen Aktien erzielen Anleger gemessen am Kurs eine Dividendenrendite von mehr als drei Prozent.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Wenn es der Mensch oft nicht einmal schafft, das Wetter von morgen verlässlich vorauszusagen, wie soll er dann in der Lage sein, kurzfristige Börsen- und Wechselkursprognosen seriös und zuverlässig aufzustellen? Die Antwort ist: Gar nicht. Dennoch starrt alle Welt bei der Veröffentlichung von Prognosen zur Konjunktur- oder Börsenentwicklung auf die Wirtschaftsforschungsinstitute und Notenbanken. Wir verzichten darauf, kurzfristige Prognosen aufzustellen. Mit dem Wissen um eine auf fundamentalen Daten basierende Anlagestrategie kann man lernen, Marktschwankungen zu akzeptieren.