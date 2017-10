Mit 5000 Euro zum Millionär, das hätten Anleger geschafft, die beim Börsengang von SAP vor knapp 30 Jahren dabei waren. Kein Wunder, dass Gründer und Hauptaktionäre wie Dietmar Hopp zu den reichsten Deutschen gehören und sich neben einem umfangreichen Biotechportfolio auch einen Fußballverein leisten können. Etwas wunderlich jedoch sind die jüngsten Kursbewegungen von SAP . Der Softwarekonzern vertröstete nämlich seine Aktionäre zum zweiten Mal in diesem Jahr. Im dritten Quartal sank erneut die bereinigte operative Marge gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zwar nicht mehr so stark wie noch im Sommerquartal. Dennoch schnitt der Dax-Konzern zum zweiten Mal hintereinander etwas schwächer ab als von Analysten erwartet.

Immerhin kletterte der Umsatz: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Ohne Wechselkurseffekte hätte das Plus sogar doppelt so hoch gelegen. SAP erhöhte die Jahresumsatzprognose leicht um 100 Millionen auf 23,4 bis 23,8 Milliarden Euro. Auch das untere Ende für das bereinigte operative Ergebnis ohne Währungseffekte hob SAP leicht an. Netto sieht das Bild ohnehin besser als im Vorjahr aus, als Sondereffekte belasteten. Unter dem Strich blieben 993 Millionen Euro hängen – über ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Damals hatten unter anderem höhere Sonderkosten belastet. Zudem machte sich die gesunkene Schuldenlast in einem besseren Finanzergebnis bemerkbar.