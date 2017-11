Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die Korrektur an den Börsen ist da. Noch ist es eine Mini-Korrektur, doch die Kursverluste setzen sich fort, ohne dass es dafür wirklich harte Nachrichten gibt. Mit unserem immer noch recht hohen Bargeldbestand von rund 40 Prozent des Gesamtkapitals schmerzen die niedrigeren Kurse keineswegs. Sie eröffnen die Chance, preiswerter zukaufen zu können. Unter Beobachtung steht der gesamte Dax, dessen Aktien – gemessen an den üppigen Unternehmensgewinnen – niedriger bewertet sind als die Indizes in den USA, weiten Teilen Asiens und Europas. Doch noch ist es für Zukäufe zu früh.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Unser „Social-Trading“ Musterdepot ist eine Kombination aus dem Aktienkernportfolio mit aktuell 15 Einzeltiteln und einigen ausgewählten Wikifolio-Zertifikaten. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem Value-geprägten Investmentprozess des Kaufs von unterbewerteten Unternehmen mit einem guten Geschäftsmodell. Bei der Selektion der Wikifolios sind die Strategien der jeweiligen Manager entscheidend. Dadurch wird Diversifikation auf der Strategieebene erreicht. Unsere Anlagestrategie ist langfristig ausgerichtet und transaktionsarm – mit einer in der Regel hohen Investitionsquote.