Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Kleine Enttäuschungen reichen aus, um Einzelaktien auf Talfahrt zu schicken. So wie am Dienstag bei Henkel. Die Nervosität steigt nach den starken Kursanstiegen in den vergangenen Jahren. Zweifellos, die Hausse ist überreif. Dennoch ist es zum Ausstieg noch zu früh. Die rasant wachsende Weltkonjunktur in nahezu allen Wirtschaftsräumen treibt ganz besonders die Gewinne und Margen der exportstarken deutschen Unternehmen – und wird sie noch einige Zeit beflügeln. In solch starken Konjunkturzeiten, in denen endlich auch die Investitionen zulegen, werden keine Trendwechsel geboren.



Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal ein unerwartet starkes Wachstum verzeichnet. Während die Volkswirte mit einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes um 0,6 Prozent gerechnet haben, legte die deutsche Wirtschaft um 0,8 Prozent zu. Die starken Exporte haben dabei eine Schlüsselrolle gespielt. Der wichtigste Konjunkturtreiber der letzten Jahre – der Binnenkonsum – ist zwar zum Vorquartal kaum nennenswert gewachsen, bleibt aber nichtsdestotrotz auf einem stabil hohen Niveau. Die starke Nachfrage aus dem Ausland weist auf eine weitere Erholung der globalen Konjunktur hin.