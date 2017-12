Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Zwischen minus 20 (Pro Sieben Sat 1) und plus 140 (Lufthansa) Prozent schwankt die Kursentwicklung der 30 Dax-Aktien auf Sicht eines Jahres. Damit spiegeln die volatilen Einzeltitel keineswegs die geringen Kursschwankungen des Gesamt-Indexes wider. Wer auf Nummer sicher gehen will, investiert deshalb besser in den gesamten Dax. Dieser stieg in diesem Jahr bislang um 16 Prozent. Seit seinem Bestehen legte der Dax in 22 von 30 Jahren zu. Seit 2012 gab es immer gute Jahre. Zumindest statistisch wäre nach sechs Zuwachsjahren mal wieder ein schwaches Börsenjahr an der Reihe.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Gegen Jahresende startet die jährliche Prognoserunde, in der Finanzmarktexperten versuchen, den Dax-Stand für die nächsten zwölf Monate vorherzusagen. Aus unserer Sicht machen aber derartige Prognosen keinen Sinn. Da die Zukunft unvorhersehbar ist und die Börsen von tausenden Faktoren beeinflusst werden, ist es unseres Erachtens unmöglich, den Dax-Stand in zwölf Monaten zu prognostizieren. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Anlageklasse Aktien auf langfristige Sicht ein attraktives Chance-Risiko-Profil besitzt. Mit unserem wertorientierten Ansatz versuchen wir außerdem, den breiten Markt zu schlagen, was uns bisher seit dem Start des Musterdepots gut gelungen ist.