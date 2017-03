Ulf Sommer, Handelsblatt

Was für eine Bilanz: Die 30 Dax-Konzerne schütten in diesem Jahr 32 Milliarden Euro an Dividenden aus, so viel wie noch nie und 8,5 Prozent mehr als 2016. Mit dem Geld ließe sich Linde oder Munich Re kaufen. Die HDax-Unternehmen (Dax, MDax, TecDax und SDax) kommen nach Berechnungen der DZ Bank auf 42,6 Milliarden Euro.