Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Seit der Sitzung der Europäischen Zentralbank gibt es für den Dax kein Halten mehr: Das deutsche Börsenbarometer markierte gleich mehrere Rekordhochs in Folge. Doch wie lange dauert die Rally noch? Es gibt Indizien, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. So gab es bislang keine Gewinnmitnahmen, die man auf solch einem hohen Niveau an den Aktienmärkten erwartet hätte. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Investitionsquote der Anleger derzeit zu niedrig ist. Dieses Geld dürfte einen größeren Kursrutsch zunächst verhindern oder sogar die Rally weiter anheizen. Finanzmarktexperte Joachim Goldberg formuliert die Lage treffend: „Es tanzen noch längst nicht alle auf dem Vulkan.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Positionen unseres Musterdepots haben sich im Oktober mehrheitlich sehr erfreulich entwickelt. Bei den Einzeltiteln stellt die Aktie des finnischen Papierherstellers UPM Kymmene mit plus 12,5 Prozent den absoluten Spitzenreiter dar. Darüber hinaus konnten der österreichische Stahlkonzern Voestalpine, der spanische Baugigant ACS sowie der Minenbetreiber Anglo American eine Performance zwischen 6,5 und 9,5 Prozent aufweisen. Nur drei der Einzelaktien – EDP, Telefonica und Casino Guichard – schlossen den Börsenmonat Oktober mit einem Minus ab. Von den Ziel-Wikifolios entwickelten sich drei von fünf positiv und ein Wikifolio neutral. Besonders erfreulich schnitten das „ETF-Werte des ICAX“ (plus 2,5 Prozent) sowie das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ (plus 2,0 Prozent) ab.