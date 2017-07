Das Privatbank-Depot: Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

An der Wall Street und in Europa notieren die Aktien weiterhin ohne große Kursbewegungen, da viele Anleger aktuell abwarten. Sie blicken auf die Sitzung der US-Notenbank und erhoffen sich neue Signale für die weitere Geldpolitik. Lediglich in Einzelwerten spielt aktuell die Musik, darunter die Papiere von Airbus und Roche. Grund hierfür ist die in Europa beginnende Berichtssaison. Sollten einzelne Unternehmen dabei enttäuschende Zahlen vorlegen, die wir noch nicht in unserem Portfolio haben, so werden wir die vorhandene Liquidität dafür nutzen und zukaufen.

Die Regeln der Depots

Die Musterdepots veranschaulichen aussichtsreiche Anlagestrategien und geben Anregungen, mit denen Investoren ihre Renditeziele erreichen können. Im Vordergrund steht nicht ein Wettbewerb zwischen den drei Portfolios, sondern vielmehr die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Anlageentscheidungen für den Leser. Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn, am Freitag, dem 31. Januar 2014, wurden mindestens fünf Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, wann sie investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,25 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern.