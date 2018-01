Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Große Koalition – große Kosten für den Staatshaushalt, lautet ein Urteil über die Sondierungsvereinbarungen. Steuerliche Entlastung wie ein weitgehender Verzicht auf den Solidaritätszuschlag, eine höhere Rente für Geringverdiener und mehr Kindergeld führen dazu, dass die meisten Deutschen künftig mehr Geld in der Tasche haben werden – mehr Geld zum Ausgeben und zum Sparen. Wenn sich an der Sparquote nichts ändert, müsste mehr Geld in Läden und Onlineshops ankommen. Es ist also an der Zeit, sich mit Aktien aus den Segmenten Einzelhandel und Konsum zu beschäftigen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die vergangenen Jahre waren nicht gerade leicht für die europäischen Finanzinstitute. Mit dem schweizerischen Versicherer Baloise haben wir nur einen Vertreter der Finanzbranche im Portfolio. Die Bankenaktien wurden von uns von Anfang an aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Dies hängt nicht mit den aktuellen Problemen der Finanzinstitute zusammen, sondern mit der allgemeinen Undurchsichtigkeit der Bankbilanzen. Zusätzlich wird die Profitabilität der Banken unseres Erachtens solange unter Druck bleiben, bis die Niedrigzinsen endgültig der Vergangenheit angehören.