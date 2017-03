Ulf Sommer, Handelsblatt

Der Chemie- und Pharmaspezialist Merck präsentierte seinen Aktionären am Donnerstag ganz starke Zahlen und so viel Gewinn wie noch nie in einem Geschäftsjahr. Doch die Aktie fiel. Für 2017 erwartet Merck „nur“ eine Wiederholung. Kasper Rorsted, neuer Chef bei Adidas, lockte die Aktionäre damit, dass die Umsätze und Gewinne künftig jährlich zweistellig zulegen. Einen Rekordgewinn gab es obendrauf. Die Aktie stieg um knapp zehn Prozent. Wir lernen: Nach acht Jahren Börsenaufschwung steigen und steigen die Forderungen an die Unternehmen. Rekordgewinne allein reichen nicht mehr.